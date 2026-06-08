Sodano | Grazie a chi ci permetterà di guidare Agrigento verso la nuova primavera
Un rappresentante di una forza politica ha ringraziato gli agrigentini che hanno scelto di sostenere il nuovo progetto per la città. Ha espresso gratitudine verso chi ha dato fiducia, sottolineando che il loro obiettivo è guidare Agrigento verso una fase di rinnovamento. Le dichiarazioni sono state fatte in occasione di un evento di presentazione del progetto politico. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del programma o sulle modalità di attuazione.
“Ringrazio tutti gli agrigentini che oggi hanno scelto di sostenere questo nuovo progetto di una comunità politica che vuole guidare Agrigento verso la nuova primavera. Un ringraziamento e un gesto di rispetto va anche a tutti i nostri competitor con cui ci siamo sfidati in questa campagna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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