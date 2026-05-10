Diretta gol Serie A LIVE | 0-0 Fiorentina Genoa Vardy e Bonazzoli decidono Cremonese Pisa
Nella 36esima giornata di Serie A, Fiorentina e Genoa si sono affrontate senza reti, terminando 0-0. La Cremonese ha battuto il Pisa grazie ai gol di Vardy e Bonazzoli. La giornata è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca delle partite. La diretta include sintesi e tabellino di tutte le sfide in programma, offrendo un quadro completo degli incontri in corso.
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