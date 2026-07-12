Nella notte, sul campo di calcio sammarinese, si sono sfidati i giocatori più in forma della stagione. La serata ha visto premi e riconoscimenti per i migliori atleti, con le luci dei fari che hanno illuminato il terreno di gioco. Dopo le premiazioni, la competizione è proseguita con altri incontri, mentre le squadre si preparavano alla prossima fase. L’evento si ripete ogni anno, attirando appassionati e giocatori locali.

Puntuale come il caldo di luglio, torna l’appuntamento con Calcio Estate, la notte in cui il pallone sammarinese si guarda allo specchio, premia le sue stelle e, un attimo dopo, volta pagina. Venerdì 24 luglio, dalle 19, la sala stampa del San Marino Stadium si trasformerà nel cuore pulsante del calcio del Titano: una serata a doppio binario che inizierà con le celebrazioni dell’ultima stagione e si chiuderà con i sorteggi di campionato e Coppa Titano, pronti a tracciare la nuova rotta. Il momento più atteso sarà l’assegnazione del ’Pallone di Cristallo’, il premio che certifica il re del calcio locale. A contendersi lo scettro ci sono Filippo Berardi, Mirco De Angelis e Mattia Sancisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio Estate. Notte delle stelle sul titano. A caccia dei big della stagione

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