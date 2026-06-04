Durante l’estate, il Parco delle Cascine ospiterà 41 concerti, tra cui spettacoli di artisti internazionali e il ritorno di una band italiana nota. La programmazione comprende eventi musicali distribuiti nei mesi più caldi, offrendo una vasta scelta di generi e artisti. La manifestazione si svolge nel tradizionale spazio verde di Firenze, coinvolgendo diverse date e artisti di rilievo.

Firenze, 4 giugno 2026 – Con l’arrivo dell’estate, il Parco delle Cascine, il grande polmone verde della città, si trasforma in molto più di un semplice palcoscenico: un vero e proprio distretto del tempo libero dove la musica dal vivo si intreccia con lo sport, le attività all’aria aperta e il benessere (a breve la presentazione del programma completo). Tra sessioni di yoga al tramonto, tornei sportivi e il richiamo dei grandi concerti, il parco diventa uno spazio da vivere a 360 gradi, dalla mattina a notte fonda. Aspettando l’ex ippodromo Le Mulina (il complesso è tornato nella piena disponibilità del Comune ma non è ancora stato risistemato), il fulcro dei grandi numeri rimane, inevitabilmente, la Visarno Arena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il ritmo della notte. L’estate fiorentina in 41 concerti, dai big internazionali al ritorno dei Litfiba

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