Al ’Bruno Ceccarelli’ di Cerchiaia ’La Notte delle Stelle’ Calcio dilettanti in vetrina

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolta al campo ‘Bruno Ceccarelli’ di Cerchiaia la serata dedicata al calcio dilettantistico della provincia di Siena, con la manifestazione intitolata ‘La Notte delle Stelle’. L’evento ha coinvolto squadre di Prima, Seconda e Terza categoria, offrendo una vetrina per i club locali e i loro calciatori. La serata ha visto incontri e momenti di aggregazione tra le squadre partecipanti.

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È andata in cena al campo ‘Bruno Ceccarelli’ di Cerchiaia la ‘Notte delle Stelle’ del calcio dilettantistico della provincia di Siena, in particolare di Prima, Seconda e Terza categoria. Dopo il successo della passata stagione è infatti tornata la serata, ospitata e organizzata negli impianti del Mazzola e realizzata in collaborazione con SportSiena e RadioSienatv, che ha incoronato i grandi protagonisti del calcio dilettantistico senese nella stagione appena andata in archivio. Per la Prima Categoria premiata come miglior squadra la Casolese mentre il miglior allenatore è stato Mirko Carli del Badesse-Monteriggioni. Miglior giocatore Antonio Cicatiello (proprio della Casolese) mentre il miglior attaccante è risultato essere Andrea Pecchi (Badesse-Monteriggioni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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