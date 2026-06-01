Il governo fa sul serio ed è pronto a capire come passare alla produzione del nucleare

La legge delega per il ritorno del nucleare in Italia arriverà mercoledì in Aula per la prima lettura. Il governo ha deciso di avviare la discussione sulla possibilità di riprendere la produzione di energia nucleare nel paese. Il testo prevede strumenti e procedure per un eventuale sviluppo di centrali nucleari. La proposta viene esaminata dall’assemblea parlamentare, senza ancora dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione.

La legge delega per il ritorno del nucleare in Italia approderà mercoledì in Aula per la prima lettura. Nel frattempo il governo sta lavorando per capire come passare allo step successivo: la produzione vera e propria, basata sui piccoli reattori modulari. Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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