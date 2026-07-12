cagliari uomo spara alla titolare di una scuola di danza e poi si toglie la vita

Un uomo di 52 anni ha sparato alla titolare di una scuola di danza a Cagliari e poi si è tolto la vita con lo stesso fucile. L’incidente è avvenuto all’ingresso dell’edificio. La donna è stata ferita, ma le sue condizioni non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena si è svolta questa mattina, ancora da chiarire le ragioni dell’episodio.

Una tragedia si è consumata all’ingresso di una scuola di danza di Cagliari, quandoun uomo di 52 anni è morto dopo essersi sparato con il fucileche aveva prima puntato contro la titolare della scuola. L’allarme all’ingresso della scuola è scattato verso poco dopo le 10:00 nel quartiere di Mulinu becciu. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Davide Carboni. Fortunatamente,la titolare della scuola è riuscita a salvarsi. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, nei giorni scorsi l’uomoavrebbe provato ad iscriversi invano ad un corso di flamenco. Nella mattina di oggi l’uomo si... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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