Cagliari risplende dalle sue fondamenta | una millefoglie di calcare e storia

Scavi archeologici nel centro storico di Cagliari hanno portato alla luce strutture sotterranee di calcare, risalenti a epoche antiche. Le gallerie e rifugi scoperti si estendono sotto le vie cittadine e sono stati parzialmente aperti al pubblico. Nessuna presenza di resti umani o oggetti di particolare rilievo è stata segnalata finora. Le indagini continueranno per mappare l’intera rete sotterranea e comprendere meglio l’utilizzo di queste strutture nel tempo.

Il mondo archeologico di Karalis, nome fenicio di Cagliari, è una millefoglie di calcare. Scavato in grotte, gallerie e rifugi per proteggersi o praticare riti religiosi dall’età tardo punica ad oggi, s’intravvede dalle cripte delle chiese, dai saliscendi tortuosi, dalle fondamenta delle case aggrappate alle abbacinanti mura pisane e abitate da giardini rigogliosi, dal fare e disfare continuo delle riorganizzazioni urbanistiche. Stretta tra la Sella del diavolo e il castello di San Michele, Cagliari salta avanti e indietro nel tempo, sparpagliando storia e mistero nei numerosi siti culturali.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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