Futball Cava Ronco il futuro parte dalle fondamenta | Fedele Aloè è il nuovo responsabile dell' attività di base

Fedele Aloè è stato nominato responsabile dell'attività di base del Futball Cava Ronco. La scelta riguarda il settore giovanile e riguarda la prossima stagione 202627. La società ha deciso di affidare la direzione del settore giovanile a una figura di continuità. La nomina segna un passo importante per lo sviluppo del settore giovanile della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società stessa.

Movimento importante dietro le quinte del calcio giovanile forlivese. Il Futball Cava Ronco Forlì ha ufficializzato una scelta strategica di primo piano per la prossima stagione sportiva 202627, affidando la guida del proprio vivaio dei più piccoli a una figura di assoluta continuità e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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