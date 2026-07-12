Un uomo di 52 anni ha sparato contro la titolare di una scuola di danza e si è poi tolto la vita. La richiesta di iscrizione al corso, avanzata due giorni di fila, era stata respinta. L’episodio si è verificato nel quartiere Mulinu Becciu, lasciando la comunità scioccata. La polizia ha trovato il corpo senza vita dell’uomo nell’abitazione, mentre la titolare è rimasta ferita.

Il 52enne Cristian Musu aveva tentato già il giorno prima di iscriversi.. Una richiesta respinta per due giorni consecutivi, poi il gesto estremo che ha sconvolto Mulinu Becciu, quartiere di Cagliari. A perdere la vita è stato Cristian Musu, 52 anni, residente a Elmas e barracello. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo si era presentato nella sede della Asd Eshal, una scuola di danza che aveva già frequentato in passato ma dalla quale era stato successivamente allontanato. Da tempo insisteva per essere riammesso. Aveva tentato già il giorno precedente, ricevendo un rifiuto. La mattina successiva è tornato ancora una volta, ma davanti all’ennesimo diniego la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Cagliari, gli negano di riscriversi al corso di danza: spara contro la titolare e si uccide

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