Tragedia sulla Sp 115 | due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto

Nella tarda serata di giovedì 23 aprile, sulla strada provinciale 15 tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, si è verificato un incidente tra due auto che ha causato due morti e quattro feriti. Le vittime sono una donna di 61 anni e un uomo di 68 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e prestare assistenza.

Avevano 61 Savina Carbonaro e 68 anni Francesco Berteramo, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile, nella Bat, sulla strada provinciale 15 che collega Trinitapoli a San Ferdinando di Puglia. Le vittime, entrambe di Margherita di Savoia, sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Tragedia sulla SP 15: due morti e quattro feriti dopo un violento urto? Cosa sapere Due morti e quattro feriti per lo scontro tra auto sulla SP 15 a Trinitapoli. Maxi incidente tra quattro auto nel Bergamasco: due morti e due bambine tra i feriti. Chi sono le vittimeTragico incidente stradale a Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto quattro auto.