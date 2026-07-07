Chi è Winks giocatore nel mirino del Cagliari | è il candidato per sostituire Gaetano – VIDEO di Elia Serra

Notizia in breve

Il Cagliari sta valutando l'acquisto di Harry Winks, centrocampista inglese, come possibile sostituto di Gaetano. Il club sta monitorando il mercato per rafforzare la mediana e ha messo nel mirino il giocatore. Un video diffuso da un giornalista mostra il profilo del calciatore, che sarebbe considerato tra le opzioni principali per la rosa. La trattativa è ancora in fase di valutazione.