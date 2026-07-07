Chi è Winks giocatore nel mirino del Cagliari | è il candidato per sostituire Gaetano – VIDEO di Elia Serra
Il Cagliari sta valutando l'acquisto di Harry Winks, centrocampista inglese, come possibile sostituto di Gaetano. Il club sta monitorando il mercato per rafforzare la mediana e ha messo nel mirino il giocatore. Un video diffuso da un giornalista mostra il profilo del calciatore, che sarebbe considerato tra le opzioni principali per la rosa. La trattativa è ancora in fase di valutazione.
Alla scoperta di Harry Winks, idea forte per il Cagliari: l’inglese valutato per sostituire Gaetano – VIDEO di Elia Serra. Il Cagliari guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo, e tra i profili valutati spicca quello di Harry Winks. Il classe ’96 inglese rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale, individuata come possibile erede di Gianluca Gaetano, il cui futuro resta uno dei temi più caldi dell’estate rossoblù. Reduce da una stagione complicata con il Leicester, culminata con la retrocessione in League One, Winks potrebbe valutare una nuova avventura per rilanciarsi in un contesto competitivo e tornare protagonista ad alti livelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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