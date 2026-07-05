Un uomo di 53 anni si è tuffato in un lago nel parco dei Renai per recuperare la canna da pesca caduta in acqua, ma non è riemerso. Sul posto sono arrivati soccorritori che hanno avviato le ricerche. La zona è stata transennata mentre si prosegue con le operazioni di ricerca. La polizia e i vigili del fuoco stanno coordinando le attività di recupero.

SIGNA – Ore di grandissima apprensione e soccorritori in piena attività all’interno del parco dei Renai, nel comune di Signa, alle porte di Firenze. Dalla mattinata di oggi (5 luglio) sono infatti scattate massicce ricerche per rintracciare un uomo di 53 anni, di origine cinese, tragicamente scomparso nelle acque di uno dei laghi del complesso naturalistico. Stando a una prima e ancora provvisoria ricostruzione di quanto accaduto, il 53enne si trovava sulla sponda del bacino ed era intento a pescare. All’improvviso, per cause ancora da chiarire con precisione, avrebbe perso la presa sulla propria canna da pesca, finita nello specchio d’acqua. Nel disperato tentativo di sporgersi per recuperare l’attrezzatura, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio finendo per cadere nel lago. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Gli cade la canna da pesca in acqua e si getta nel lago per recuperarla ma non riemerge: via alle ricerche per un 53enne

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