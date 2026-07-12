Un bambino di dieci anni è stato ricoverato in Pediatria dopo essere caduto dall’altalena e aver sbattuto la testa durante un gioco in una casa vacanze nel Comune di Ventasso. La caduta è avvenuta mentre il bambino giocava nel parco della struttura. È stato sottoposto a controlli e le sue condizioni sono in miglioramento. Non sono stati segnalati altri feriti o complicazioni. La struttura è stata informata dell’incidente.

di Settimo Baisi Sta meglio il bambino di 10 anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ Ospedale Maggiore di Parma, per un trauma riportato a seguito di una caduta mentre stava giocando alla casa vacanze Il Mulino di Montemiscoso, in via del Capitano, nel Comune di Ventasso. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Il bambino, 10 anni, che fa parte di un numeroso gruppo di bambini e ragazzi reggiani che stanno trascorrendo la vacanza estiva presso Il Mulino di Montemiscoso, è caduto mentre stava andando sull’altalena. Secondo quanto appresso nelle ore successive l’incidente, il piccolo avrebbe subito un trauma alquanto serio alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade dall’altalena e sbatte la testa. Ricoverato un bambino di dieci anni

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