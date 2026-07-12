Cade dall’altalena e sbatte la testa Ricoverato un bambino di dieci anni

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di dieci anni è stato ricoverato in Pediatria dopo essere caduto dall’altalena e aver sbattuto la testa durante un gioco in una casa vacanze nel Comune di Ventasso. La caduta è avvenuta mentre il bambino giocava nel parco della struttura. È stato sottoposto a controlli e le sue condizioni sono in miglioramento. Non sono stati segnalati altri feriti o complicazioni. La struttura è stata informata dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Settimo Baisi Sta meglio il bambino di 10 anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ Ospedale Maggiore di Parma, per un trauma riportato a seguito di una caduta mentre stava giocando alla casa vacanze Il Mulino di Montemiscoso, in via del Capitano, nel Comune di Ventasso. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Il bambino, 10 anni, che fa parte di un numeroso gruppo di bambini e ragazzi reggiani che stanno trascorrendo la vacanza estiva presso Il Mulino di Montemiscoso, è caduto mentre stava andando sull’altalena. Secondo quanto appresso nelle ore successive l’incidente, il piccolo avrebbe subito un trauma alquanto serio alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cade dall8217altalena e sbatte la testa ricoverato un bambino di dieci anni
© Ilrestodelcarlino.it - Cade dall’altalena e sbatte la testa. Ricoverato un bambino di dieci anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CB Channel 30 SC/NC Roll Call & Prayer Request | Live Saturday Night 8PM EST

Video CB Channel 30 SC/NC Roll Call & Prayer Request | Live Saturday Night 8PM EST

Notizie e thread social correlati

Bimbo di 2 anni cade dal muretto e batte la testa: è ricoverato al CivileUn bambino di 2 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un muretto di circa un metro di altezza in un paese del Mantovano.

Attimi di paura a San Severo: blocco di ferro si stacca dall'altalena e colpisce un bambino di 6 anniUn pezzo di ferro si è staccato da un’altalena e ha colpito un bambino di 6 anni alla testa.

Temi più discussi: Cade dall’altalena e sbatte la testa. Ricoverato un bambino di dieci anni; Gioca fuori casa sull'altalena, un fulmine la colpisce in pieno: bimba di 8 anni muore folgorata negli USA; Bambino di quattro anni cade dall’altalena, paura al parco; Rosanero su Sky Cinema Family.

Cade dall’altalena e sbatte la testa. Ricoverato un bambino di dieci anniSta meglio il bambino di 10 anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Parma, per un trauma riportato a seguito di una caduta mentre stava giocando alla casa vacanze Il Mulino ... ilrestodelcarlino.it

Montecosaro, bambina di 4 anni cade dall'altalena e si rompe una gamba. Trasportata in eliambulanza al SalesiMONTECOSARO Cade da un'altalena e si frattura una gamba, bimba di quattro anni trasportata in eliambulanza al Salesi. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 15, la piccola, di origine ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web