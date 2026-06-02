Attimi di paura a San Severo | blocco di ferro si stacca dall' altalena e colpisce un bambino di 6 anni
Un pezzo di ferro si è staccato da un’altalena e ha colpito un bambino di 6 anni alla testa. La madre ha chiamato il 118, riferendo che il figlio, diversamente abile, era stato ferito mentre giocava al parco. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni cliniche. La polizia ha avviato accertamenti sulla sicurezza della struttura.
“Corri, siamo al pronto soccorso, un pezzo di una giostra è caduto sulla testa di Cristian”. Inizia con questa telefonata shock il racconto disperato di una madre di San Severo, che a FoggiaToday ha affidato il racconto della corsa al Pronto Soccorso del figlio diversamente abile di 6 anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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