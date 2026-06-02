Attimi di paura a San Severo | blocco di ferro si stacca dall' altalena e colpisce un bambino di 6 anni

Notizia in breve

Un pezzo di ferro si è staccato da un’altalena e ha colpito un bambino di 6 anni alla testa. La madre ha chiamato il 118, riferendo che il figlio, diversamente abile, era stato ferito mentre giocava al parco. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni cliniche. La polizia ha avviato accertamenti sulla sicurezza della struttura.