Bimbo di 2 anni cade dal muretto e batte la testa | è ricoverato al Civile

Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un muretto di circa un metro di altezza in un paese del Mantovano. La caduta è avvenuta nel pomeriggio di martedì e il piccolo ha battuto la testa. Non sono stati riportati danni gravi.

Un bimbo di appena 2 anni è stato ricoverato al Civile di Brescia a seguito di una brusca caduta avvenuta nel pomeriggio di martedì a Borgo Virgilio, nel Mantovano: è qui che il piccolo avrebbe perso l'equilibrio cadendo da un muretto di circa 1 metro di altezza, per fortuna senza gravi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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