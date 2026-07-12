Cade con la moto 47enne elitrasportata al Maggiore
Una donna di 47 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla via Villa a Castel d’Aiano. La motociclista ha perso il controllo della moto mentre percorreva una curva e è caduta sull’asfalto. È stata soccorsa sul posto e trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 e i rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine.
Stava percorrendo la via Villa a Castel d’Aiano a bordo della propria motocicletta una donna di 47 anni che ieri pomeriggio, poco prima delle 16, ha però perso il controllo autonomamente imboccando una curva, finendo rovinosamente sull’asfalto. Questa sarebbe la dinamica dell’incidente che ieri ha calamitato, all’altezza del civico 1 di via Villa, la macchina dei soccorsi con carabinieri della compagnia di Vergato, vigili del fuoco e sanitari del 118 con un’ambulanza e anche l’elisoccorso. A seguito dello schianto le condizioni della donna sono apparse sin da subito molto gravi, tanto che subito dopo essere stata stabilizzata sul posto la 47enne è stata trasferita all’ ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità per le fratture riportate nell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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