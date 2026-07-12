Cade con la moto 47enne elitrasportata al Maggiore

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 47 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla via Villa a Castel d’Aiano. La motociclista ha perso il controllo della moto mentre percorreva una curva e è caduta sull’asfalto. È stata soccorsa sul posto e trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 e i rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stava percorrendo la via Villa a Castel d’Aiano a bordo della propria motocicletta una donna di 47 anni che ieri pomeriggio, poco prima delle 16, ha però perso il controllo autonomamente imboccando una curva, finendo rovinosamente sull’asfalto. Questa sarebbe la dinamica dell’incidente che ieri ha calamitato, all’altezza del civico 1 di via Villa, la macchina dei soccorsi con carabinieri della compagnia di Vergato, vigili del fuoco e sanitari del 118 con un’ambulanza e anche l’elisoccorso. A seguito dello schianto le condizioni della donna sono apparse sin da subito molto gravi, tanto che subito dopo essere stata stabilizzata sul posto la 47enne è stata trasferita all’ ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità per le fratture riportate nell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cade con la moto 47enne elitrasportata al maggiore
© Ilrestodelcarlino.it - Cade con la moto, 47enne elitrasportata al Maggiore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

Video Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

Notizie e thread social correlati

Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al MaggioreUn uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattina del 1° maggio a Casina, in provincia di Reggio Emilia.

Scontro auto-moto: 47enne in codice rosso al San MartinoNella serata di sabato 16 maggio, in via Boselli nel quartiere di Albaro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto intorno alle 20:30.

Temi più discussi: Cade con la moto, 47enne elitrasportata al Maggiore; Cade con la moto a pochi metri da casa, Antimo muore a 48 anni. Forse fatale l’impatto con un dosso; Cade con la moto sull’Adriatica, centauro finisce a Cona; Incidente a Milano, cade dalla moto. Portato in ospedale con l'elicottero.

cade con la motoCade con la moto, 47enne elitrasportata al MaggioreStava percorrendo la via Villa a Castel d’Aiano a bordo della propria motocicletta una donna di 47 anni che ieri pomeriggio, poco prima delle 16, ha però perso il controllo autonomamente imboccando ... ilrestodelcarlino.it

cade con la motoCade con la moto a pochi metri da casa, Antimo muore a 48 anni. Forse fatale l’impatto con un dossoLa tragedia è avvenuta a Foiano della Chiana: Antimo Verde abitava vicino al luogo dell’incidente. In base a quanto appreso non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web