cade con la moto 47enne elitrasportata al maggiore

Notizia in breve

Una donna di 47 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla via Villa a Castel d’Aiano. La motociclista ha perso il controllo della moto mentre percorreva una curva e è caduta sull’asfalto. È stata soccorsa sul posto e trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 e i rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine.