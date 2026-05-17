Scontro auto-moto | 47enne in codice rosso al San Martino

Nella serata di sabato 16 maggio, in via Boselli nel quartiere di Albaro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto intorno alle 20:30. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. L’uomo di 47 anni, alla guida della motocicletta, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla possibile causa dell’incidente o sullo stato di salute dell’uomo.

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Incidente stradale in via Boselli nel quartiere di Albaro nella serata di sabato 16 maggio. Intorno alle 20:30 si sono scontrate per ragioni in via di accertamento un'automobile e una moto e ad avere la peggio è stato l'uomo, 47 anni, alla guida del mezzo a due ruote.Sul posto il 118 ha inviato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro auto-moto, 29enne in codice rossoUna ragazza di 29 anni, che si trovava alla guida di uno scooter, è rimasta ferita in modo grave in seguito a uno scontro con un'auto, avvenuto, per... Bolzano, violento scontro moto-auto: ferito grave in codice rosso? Cosa sapere Motociclista in codice rosso dopo scontro con auto in via Maso della Pieve a Bolzano. Genova, scontro auto-moto in via Canevari: motociclista in codice rossoIncidente a Genova in via Canevari: scontro tra auto e moto nella notte. Motociclista di 53 anni in codice rosso al San Martino. ligurianotizie.it