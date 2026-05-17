Scontro auto-moto | 47enne in codice rosso al San Martino
Nella serata di sabato 16 maggio, in via Boselli nel quartiere di Albaro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto intorno alle 20:30. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. L’uomo di 47 anni, alla guida della motocicletta, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla possibile causa dell’incidente o sullo stato di salute dell’uomo.
Incidente stradale in via Boselli nel quartiere di Albaro nella serata di sabato 16 maggio. Intorno alle 20:30 si sono scontrate per ragioni in via di accertamento un'automobile e una moto e ad avere la peggio è stato l'uomo, 47 anni, alla guida del mezzo a due ruote.Sul posto il 118 ha inviato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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