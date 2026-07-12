Le ricerche del lupo che ha morso una bambina di 4 anni in un parco pubblico proseguono senza sosta. Sono state installate nuove fototrappole e una task force, composta da Carabinieri Forestali, Polizia provinciale e Protezione civile, sta coordinando le operazioni. La Prefettura di Terni ha attivato le forze di sicurezza e di tutela ambientale per rintracciare l’animale. Le ricerche sono in corso nelle zone circostanti al luogo dell’incidente.

Proseguono senza sosta le ricerche del lupo che giovedì sera ha aggredito una bambina di quattro anni ad Arrone, in un parco pubblico. Nelle ultime ore sono state installate nuove fototrappole e la Prefettura di Terni ha coordinato una task force con Carabinieri Forestali, Polizia provinciale e Protezione civile. L’episodio, che ha profondamente colpito la comunità umbra, ha fatto scattare un’imponente macchina organizzativa per individuare e catturare l’animale, considerato potenzialmente pericoloso dopo il contatto con l’uomo. La piccola è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale, dove è stata medicata. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi e, terminate le cure, ha potuto fare ritorno a casa con la famiglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caccia al lupo che ha aggredito una bimba di 4 anni in un parco di Arrone. La Prefettura di Terni mobilita una task force

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AIUTO: MI HA MORSO UN LUPO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB E LA MIA FIDANZATA SI È SPAVENTATA!

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