Dopo l'aggressione a una bambina di 4 anni ad Arrone, in provincia di Terni, si pensa che l'animale responsabile sia quasi certamente un lupo, anche se i test del DNA devono ancora confermarlo. La Prefettura ha istituito una task force per individuare e catturare l'animale. L'episodio si è verificato due giorni fa, quando la bambina è stata morsa e trascinata da un lupo.

È «al 99,9% un lupo», ma solo gli esami del Dna potranno dare la conferma definitiva. A due giorni dall'aggressione a una bambina di 4 anni ad Arrone, in provincia di Terni, la Prefettura ha istituito una task force per individuare e catturare l'animale. La piccola, morsa alle spalle e trascinata per alcuni metri nell'area degli impianti sportivi, è stata medicata e dimessa dall'ospedale. Che cosa è successo giovedì sera L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 di giovedì 9 luglio, nell'area dei giardini e degli impianti sportivi della cittadina della Valnerina, in un punto molto frequentato dai residenti. La... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Bimba di 4 anni morsa e trascinata da un lupo ad Arrone: task force per catturarlo

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Cappuccetto Rosso si è insospettita! Fiabe per Bambini e Storie della Buonanotte

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Arrone, task force per catturare l’animale che ha aggredito una bimba: “E’ al 99,9% un lupo”Una task force è stata creata ad Arrone per catturare l’animale che ha aggredito una bambina di 4 anni.

Bambina di 4 anni aggredita da un lupo ad Arrone vicino Terni, caccia all'animale: era già stato avvistatoUna bambina di 4 anni è stata attaccata da un lupo nella serata del 9 luglio vicino agli impianti sportivi di Arrone, in provincia di Terni.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni rischia di annegare a Leini. I bagnini: Guardava in basso, ci siamo tuffati subito; Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: Era lupo; Bimba aggredita da un animale agli impianti sportivi, il sindaco di Arrone: Era un lupo, l’ho visto personalmente; Rischia di annegare in piscina, salvata una bimba di 4 anni.

Roberto e Gianluca, i bagnini che hanno salvato la bimba di 4 anni a Leini https://t.co/PthlCh7d9w @LaStampa x.com

Bimba di 4 anni morsa e trascinata da un lupo ad Arrone: task force per catturarloÈ al 99,9% un lupo, ma solo gli esami del Dna potranno dare la conferma definitiva. A due giorni dall'aggressione a una bambina di 4 anni ad Arrone , in ... gazzettadelsud.it

Arrone, bimba di 4 anni aggredita probabilmente da un lupo: Casi rarissimi, ma se confermato va rimossoAd Arrone, in Umbria, una bimba di 4 anni è stata aggredita da un animale ritenuto un lupo. Per lo zoologo Marco Antonelli prima servono conferme sull’identità e la dinamica, poi bisogna intervenire a ... msn.com