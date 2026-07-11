Arrone task force per catturare l'animale che ha aggredito una bimba | E' al 99,9% un lupo

Una task force è stata creata ad Arrone per catturare l’animale che ha aggredito una bambina di 4 anni. Gli esperti intervenuti hanno confermato, con una probabilità del 99,9%, che si tratti di un lupo. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona e cercando di rintracciare l’animale per garantire la sicurezza della comunità. La bambina ha riportato ferite lievi.

Ad Arrone è stata istituita una task force per catturare l'animale che ha aggredito una bimba di 4 anni. Il Sindaco: "Gli esperti intervenuti hanno confermato che quasi sicuramente si tratta di un lupo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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