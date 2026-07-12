Bus soppressi la sera a San Vito e Lama Vietri FdI | Si ripristini subito il servizio

Notizia in breve

La sera, i bus sono stati sospesi a San Vito, Lama e Vietri. Fratelli d’Italia ha chiesto il ripristino immediato del servizio. Il capogruppo del partito nel Consiglio comunale di Taranto ha commentato la decisione di Kyma, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La sospensione riguarda le corse serali e ha causato disagi tra gli utenti delle zone interessate. La richiesta di ripristino è stata comunicata pubblicamente.