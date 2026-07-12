Bus soppressi la sera a San Vito e Lama Vietri FdI | Si ripristini subito il servizio
La sera, i bus sono stati sospesi a San Vito, Lama e Vietri. Fratelli d’Italia ha chiesto il ripristino immediato del servizio. Il capogruppo del partito nel Consiglio comunale di Taranto ha commentato la decisione di Kyma, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La sospensione riguarda le corse serali e ha causato disagi tra gli utenti delle zone interessate. La richiesta di ripristino è stata comunicata pubblicamente.
Tarantini Time Quotidiano Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Taranto, Giampaolo Vietri, interviene sulla decisione di Kyma Mobilità di sospendere, nelle ore serali, il servizio di trasporto pubblico in alcune zone di San Vito e Lama, dove la presenza di auto in sosta irregolare impedirebbe il regolare transito degli autobus. Secondo il consigliere comunale, la soluzione non può essere la riduzione del servizio ai cittadini, ma il ripristino della legalità attraverso controlli e interventi mirati. “si ristabilisca subito la legalità e il sacrosanto diritto dei cittadini di San Vito e di Lama di usufruire del servizio di trasporto pubblico locale”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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