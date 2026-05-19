San Valentino Torio Vietri FdI | Interrogazione a Piantedosi su appalti e procedure urbanistiche
Un membro del partito di estrema destra ha inviato un'interrogazione al Ministro dell'Interno riguardo a questioni relative ad appalti pubblici e procedure urbanistiche nella zona di San Valentino Torio e Vietri. La richiesta si concentra su dettagli specifici riguardanti le pratiche amministrative e le procedure adottate in questi territori. La comunicazione è stata resa pubblica e seguita da un breve commento del parlamentare, che ha sottolineato l'intenzione di ottenere chiarimenti ufficiali. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di controllo e verifica delle procedure pubbliche.
Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere verifiche e approfondimenti in merito a quanto denunciato nel corso della campagna elettorale a San Valentino Torio (Salerno) relativamente alla gestione degli appalti e delle procedure urbanistiche legate al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP)”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Nel corso di alcuni comizi elettorali, il candidato sindaco Alberto Esposito, già sindaco del Comune e zio dell’attuale primo cittadino Michele Strianese, ha sollevato pubblicamente dubbi sulla gestione del progetto relativo al PIP, opera ritenuta strategica dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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