San Valentino Torio Vietri FdI | Interrogazione a Piantedosi su appalti e procedure urbanistiche

Un membro del partito di estrema destra ha inviato un'interrogazione al Ministro dell'Interno riguardo a questioni relative ad appalti pubblici e procedure urbanistiche nella zona di San Valentino Torio e Vietri. La richiesta si concentra su dettagli specifici riguardanti le pratiche amministrative e le procedure adottate in questi territori. La comunicazione è stata resa pubblica e seguita da un breve commento del parlamentare, che ha sottolineato l'intenzione di ottenere chiarimenti ufficiali. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di controllo e verifica delle procedure pubbliche.

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