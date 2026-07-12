Buon compleanno Silvia Gaspa Giancarlo Porrà Antonio Cassano
Giancarlo Porrà, Silvia Gaspa, Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko e Bill Cosby compiono gli anni. La lista include anche Carole Beebe Tarantelli. La celebrazione avviene in diverse date, con messaggi di auguri condivisi sui social. Alcuni festeggiati sono noti nel mondo dello sport, altri nel cinema e nella televisione. La ricorrenza coinvolge persone di vari settori, con auguri pubblici e festeggiamenti privati.
Buon compleanno Giancarlo Porrà, Silvia Gaspa, Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko, Bill Cosby, Carole Beebe Tarantelli, Mercedes Bresso, Leopoldo Mastelloni, Roberto Castelli, Carlo Perrin, Ritanna Armeni, Riccardo Chiaberge, Laura Fincato, Leonardo Domenici, Pino Quartullo, Adolfo Urso, Marco Frittella, Lucia Pizzolotto, Andrea Pucci, Gioacchino Alfano, Paolo Petrini, Giorgio Frinolli, Simona Bonafè, Daniele Quadrini, Fiorello Toppo, Girgis Giorgio Sorial, Simone Salviato, Matteo Siorpaes, Mirko Eramo, Anastasia Grymalska, Simone Verdi. Oggi 12 luglio compiono gli anni: Giancarlo Porrà, artista; Silvia Gaspa,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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