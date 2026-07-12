Buon compleanno Silvia Gaspa Giancarlo Porrà Antonio Cassano

Notizia in breve

Giancarlo Porrà, Silvia Gaspa, Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko e Bill Cosby compiono gli anni. La lista include anche Carole Beebe Tarantelli. La celebrazione avviene in diverse date, con messaggi di auguri condivisi sui social. Alcuni festeggiati sono noti nel mondo dello sport, altri nel cinema e nella televisione. La ricorrenza coinvolge persone di vari settori, con auguri pubblici e festeggiamenti privati.