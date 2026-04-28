Buon compleanno Ilary Blasi Francesco Porrà Beba Loncar…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui conduttrice televisiva, attori e imprenditori. Tra loro ci sono una conduttrice nota nel mondo dello spettacolo, un attore, un imprenditore e altri personaggi pubblici. Sono stati annunciati pubblicamente i loro compleanni e le celebrazioni ufficiali. La giornata include anche altri nomi di figure riconosciute nel panorama nazionale e internazionale.

Buon compleanno Francesco Porrà, Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi, Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura Boldrini, Alessandro Garrone, Walter Zenga, Paola Barale, Diego Simeone, David Borrelli, Massimo Enrico Baroni, Penelope Cruz, Gabriele Angella. Oggi 28 febbraio compiono gli anni: F rancesco Porrà, politologo internazionale, manager pubblico; Giuseppe Vita, dirigente d’azienda; Beppe Chierici, attore, cantante; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato; Luigi Cremonini, imprenditore; Ann Margret, attrice, cantante; Libero Mancuso, ex magistrato; Vittorio Moretti, imprenditore; Vittorio Bongiorno (Vic),.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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