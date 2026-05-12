Buon compleanno Mauro Porrà Zdenek Zeman Gian Pieretti…

Oggi si festeggiano diversi compleanni tra cui quelli di Zdenek Zeman, noto ex allenatore di calcio, e di Mauro Porrà, figura nel mondo dello sport e dell'informazione. Si uniscono al ricordo altri personaggi pubblici come Andrew Howe, atleta di livello internazionale, Fulvio Grimaldi, giornalista e documentarista, e Paolo Casarin, ex arbitro e dirigente sportivo. Viene così celebrata una giornata dedicata a figure che hanno lasciato il segno nei rispettivi settori.

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