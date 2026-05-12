Buon compleanno Mauro Porrà Zdenek Zeman Gian Pieretti…
Oggi si festeggiano diversi compleanni tra cui quelli di Zdenek Zeman, noto ex allenatore di calcio, e di Mauro Porrà, figura nel mondo dello sport e dell'informazione. Si uniscono al ricordo altri personaggi pubblici come Andrew Howe, atleta di livello internazionale, Fulvio Grimaldi, giornalista e documentarista, e Paolo Casarin, ex arbitro e dirigente sportivo. Viene così celebrata una giornata dedicata a figure che hanno lasciato il segno nei rispettivi settori.
Buon compleanno Zdenek Zeman, Mauro Porrà, Andrew Howe, Fulvio Grimaldi, Paolo Casarin, Gian Pieretti, Carmelo Barbagallo, Emilio Estevez, Daniele Fossati, Camilla Sgambato, Marco di Stefano, Augusto de Megni, Luca Riemma, Roberto Calabrese, Riccardo Cortese, Gianluca Sansone, Sabina Radu, Niccolò Giannetti, Angela Gabbiadini, Federica di Criscio.. Oggi 12 maggio compiono gli anni: Mauro Porrà, manager; Gaetano Allotta, saggista; Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Marcello Silvestrini, linguista; Nadia Liani, cantante; Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, dirigente, opinionista; Gian Pieretti, cantautore, compositore, paroliere; Massimo de Vita, fumettista; Franco Magnaghi, ex calciatore.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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