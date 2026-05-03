Superbike Nicolò Bulega respinge Lecuona e vince anche la Superpole Race in Ungheria!

Nella quarta tappa del Mondiale Superbike 2026 in Ungheria, Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella Superpole Race. Il pilota ha respinto l’attacco di Lecuona e si è aggiudicato la gara, confermando la sua performance positiva in questa fase del campionato. La corsa si è svolta sulla pista ungherese, con Bulega che ha mantenuto il comando fino alla fine.

Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio d’Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026. L’emiliano del team ufficiale Ducati prolunga dunque la sua striscia record, collezionando la quindicesima vittoria consecutiva ed eguagliando gli undici successi di fila ad inizio stagione ottenuti da Alvaro Bautista (che curiosamente non vinse quel campionato) nel 2019. Prosegue dunque il weekend sin qui perfetto al Balaton Park di Bulega, che dopo la pole position e la netta affermazione in gara-1 ha ribadito la sua superiorità anche nella manche breve della domenica mattina seppur dovendo fare i conti con il pressing di un avversario sempre più minaccioso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega respinge Lecuona e vince anche la Superpole Race in Ungheria! Notizie correlate Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega vince anche la Superpole Race di Assen e prenota la tripletta Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race e dice 15! Alle 15.30 Gara-2 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SBK 2026. GP di Ungheria. Nicolò Bulega in pole position al Balaton Park; Superbike Ungheria tutti gli orari TV: solo Ducati può fermare Ducati; SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega a caccia di record dove non ha mai vinto; SBK 2026. GP di Ungheria. Bulega domina Gara1 a Balaton Park. Nuovo record di vittorie consecutive [GALLERY]. Superbike, Nicolò Bulega respinge Lecuona e vince anche la Superpole Race in Ungheria!Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio d'Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026. L'emiliano del ... oasport.it Nicolò Bulega domina anche la Superpole Race davanti a Lecuona e Baldassarri: sei Ducati davanti! Al primo start brutto incidente per OliveiraNicolò Bulega domina anche la Superpole Race davanti a Lecuona e Baldassarri: sei Ducati davanti! Al primo start brutto incidente per Oliveira ... motorbox.com SBK - BULEGA FA SUA ANCHE LA SUPERPOLE RACE IN UNGHERIA Un imbattibile Nicolò Bulega ha conquistato il successo in una Superpole Race accorciata ad otto giri in seguito all'incidente di Miguel Oliveira e alla conseguente bandiera rossa. All - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com