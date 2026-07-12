I profili social di Stefano Antonucci e della Cantina Santa Barbara sono al centro di una serie di video virali. La vicenda riguarda una scommessa legata a una cantina marchigiana, che ha attirato l'interesse degli utenti online. Tra i protagonisti menzionati ci sono Bruno Barbieri e Roberto Mancini, collegati alla vicenda attraverso riferimenti e commenti sui social. La storia ha suscitato numerosi commenti e condivisioni, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle modalità o le conseguenze della scommessa.

Barbara (Ancona), 12 luglio 2026 – I profili social di Stefano Antonucci e della Cantina Santa Barbara sono diventati nelle ultime ore il centro di una curiosa e fitta rete di video che sta catturando l'attenzione della rete. Attraverso una serie di brevi clip, alcuni dei volti più noti del panorama nazionale e locale hanno lanciato un messaggio incentrato su una misteriosa "scommessa" in atto nell'azienda vitivinicola dell'entroterra marchigiano. Nei filmati comparsi online si vedono personaggi del calibro dello chef pluristellato Bruno Barbieri e dell'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, affiancati dai due alfieri della cucina marchigiana nel mondo, gli chef stellati Mauro Uliassi e Moreno Cedron. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bruno Barbieri, Roberto Mancini e la misteriosa scommessa di una cantina marchigiana

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