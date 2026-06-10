Mentre registravamo 4 Hotel una donna delle pulizie e un cameriere stavano facendo sesso nello sgabuzzino furono licenziati Il topper? Sì ma a una condizione | Bruno Barbieri racconta

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le riprese di un programma televisivo, due dipendenti di un hotel sono stati licenziati dopo essere stati sorpresi a fare sesso nello sgabuzzino. La decisione di licenziarli è arrivata con una condizione, senza ulteriori dettagli. Nel contesto del programma, il numero di giudici è passato da quattro a tre, ritenuto più equilibrato, con ogni membro che ha il proprio spazio di intervento. I giudici condividono anche momenti di svago al di fuori delle riprese.

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“In quattro giudici eravamo troppi, con l’ospite arrivavamo a cinque. In tre è il numero giusto, ognuno di noi ha un minutaggio, questo è il trio perfetto: abbiamo caratteri diversi, ci divertiamo molto anche nel backstage. Arrivi alle 8 del mattino e vai a casa alle 8 di sera, è un programma complesso ma 4 Hotel è più duro perché vai in mezzo alla gente e non sei blindato in studio”. Ospite del podcast Tintoria, Bruno Barbieri ha raccontato aneddoti e retroscena della sua lunga carriera televisiva, a partire da MasterChef. Lo chef ha parlato anche del rapporto con gli altri giudici del cooking show Sky: “ Giorgio Locatelli lo chiamiamo l’avvocato, la Regina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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