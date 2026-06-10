Durante le riprese di un programma televisivo, due dipendenti di un hotel sono stati licenziati dopo essere stati sorpresi a fare sesso nello sgabuzzino. La decisione di licenziarli è arrivata con una condizione, senza ulteriori dettagli. Nel contesto del programma, il numero di giudici è passato da quattro a tre, ritenuto più equilibrato, con ogni membro che ha il proprio spazio di intervento. I giudici condividono anche momenti di svago al di fuori delle riprese.

“In quattro giudici eravamo troppi, con l’ospite arrivavamo a cinque. In tre è il numero giusto, ognuno di noi ha un minutaggio, questo è il trio perfetto: abbiamo caratteri diversi, ci divertiamo molto anche nel backstage. Arrivi alle 8 del mattino e vai a casa alle 8 di sera, è un programma complesso ma 4 Hotel è più duro perché vai in mezzo alla gente e non sei blindato in studio”. Ospite del podcast Tintoria, Bruno Barbieri ha raccontato aneddoti e retroscena della sua lunga carriera televisiva, a partire da MasterChef. Lo chef ha parlato anche del rapporto con gli altri giudici del cooking show Sky: “ Giorgio Locatelli lo chiamiamo l’avvocato, la Regina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mentre registravamo 4 Hotel una donna delle pulizie e un cameriere stavano facendo sesso nello sgabuzzino, furono licenziati. Il topper? Sì, ma a una condizione”: Bruno Barbieri racconta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Precipita dal terzo piano mentre fa le pulizie a Fiumicino, grave una donnaUna donna è rimasta gravemente ferita questa mattina dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Fiumicino, in provincia di Roma.

Droga nascosta nello sgabuzzino e dentro una cassaforte, arrestato pusher a PalagoniaI militari della compagnia di Palagonia e dello squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato un uomo di 26 anni del posto con l’accusa...

Bruno Barbieri: Mi vestivo da Renato Zero, il calzolaio del Papa fa le mie scarpe per la finale di Masterchef. 4 Hotel? Una volta due dipendenti si nascosero a fare sesso: li ...Il celebre volto di Sky, in questi giorni sulle sponde bresciane del Garda per una delle prossime puntate del cooking show, si racconta al podcast Tintoria: Non aver preso tre stelle Michelin in una ... brescia.corriere.it

Bruno Barbieri - 4 Hotel, la nuova stagione parte dall'isola d'Elba: gli hotel in sfidaAl via la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel: ecco le quattro strutture in gara nella puntata di oggi, domenica 7 settembre 2025. Prende il via stasera, domenica 7 settembre, alle 21.15 in ... gazzetta.it