Un incendio ha devastato un locale a Bangkok nelle prime ore di lunedì, causando la morte di almeno 27 persone. La notizia è stata riportata dall’NBC, che ha citato fonti locali. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui dettagli riguardanti i soccorsi. La tragedia ha coinvolto un locale nella capitale thailandese e il numero di vittime è ancora provvisorio.

Un violento incendio che ha devastato un locale di Bangkok nelle prime ore di lunedì, il bilancio provvisorio è di almeno 27 morti. Lo riporta l’Nbc, che cita fonti locali. Il rogo è iniziato intorno a mezzanotte. Filmati condivisi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che si leva dalla porta d'ingresso del pub nella zona nord della capitale thailandese, mentre le persone cercano di fuggire e una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. È stato il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul a comunicare il numero delle vittime, aggiungendo che diverse persone sono state trasportate in ospedale e che le cause dell'incendio sono ancora sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Brucia un locale a Bangkok: almeno 27 vittime

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Almeno 27 persone sono morte in un incendio in un bar a Bangkok, in ThailandiaNella notte tra domenica e lunedì si è verificato un incendio in un bar di Bangkok, causando almeno 27 decessi.

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