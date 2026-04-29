Un defibrillatore anche per il cimitero di San Cataldo grazie ad una donazione

Un defibrillatore automatico è stato installato nel cimitero di San Cataldo grazie a una donazione dell’associazione Team Enjoy. L’apparecchio sarà accessibile alla cittadinanza e si aggiunge alla rete di dispositivi presenti nel territorio modenese. Il Comune e l’Azienda Usl si occuperanno di gestire la collocazione e la disponibilità del nuovo strumento, che si inserisce in un progetto di potenziamento dei servizi di emergenza.

Un nuovo defibrillatore automatico si aggiunge alla rete modenese. L’apparecchio è stato donato dall’associazione Team Enjoy al Comune di Modena e all’Azienda Usl, che lo metteranno a disposizione della cittadinanza posizionandolo nel cimitero di San Cataldo.L’iniziativa è stata presentata questa.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tre minuti per salvare una vita: alla scuola superiore la donazione di un defibrillatore“La scuola deve fare il massimo per prendersi cura degli studenti e di tutto il personale che lavora all'interno – ha commentato il dirigente Paolo... San Giorgio su Legnano: 71enne ha un malore, i passanti la salvano grazie al defibrillatoreSan Giorgio su Legnano, 19 marzo 2026 – Salvata dalla prontezza di spirito dei passanti e, soprattutto, dalla presenza in zona di un defibrillatore...