Nel weekend 10-12 luglio, il film in live-action di Oceania ha aperto al primo posto nel Box Office USA con un incasso di 43 milioni di dollari. La pellicola, remake del film d'animazione, ha avuto una performance inferiore alle aspettative. La cifra rappresenta una partenza più contenuta rispetto alle previsioni iniziali, evidenziando un debutto deludente rispetto agli standard di altri remake di successo.

Il Box Office USA del weekend 10-12 luglio si chiude con un verdetto agrodolce per la major di Topolino. Il debutto al primo posto del remake live-action di Oceania (Moana in originale) ha infatti registrato una partenza decisamente più fredda del previsto, incassando 43 milioni di dollari da 3.900 schermi statunitensi. La notizia è stata riportata in rete anche attraverso il the Hollywood Reporter. Le stime della vigilia e il tracking iniziale indicavano una partenza compresa tra i 60 e i 75 milioni di dollari, cifre rimaste ben lontane nonostante l’ottimo responso del pubblico che ha assegnato al film un voto di A su CinemaScore (che sale addirittura ad A+ per gli spettatori Under 18). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: Oceania in live-action debutta in testa ma delude le aspettative

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Project Hail Mary Box Office Record! Moana Live Action Backlash & Alan Ritchson Scandal

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