Il remake live-action di Oceania ha registrato un avvio lento negli Stati Uniti, con i dati del venerdì che evidenziano un calo rispetto alle aspettative. La performance al botteghino ha generato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, considerando il forte interesse riscosso dal progetto prima dell’uscita. Nessun dato ufficiale sui incassi totali o sul confronto con altri film nello stesso periodo è stato ancora comunicato.

Il debutto nelle sale dell’attesissimo remake live-action di Oceania (titolo originale Moana) sta assumendo i contorni di un inaspettato e preoccupante rallentamento commerciale. Nella sua prima giornata ufficiale di programmazione in 3.900 schermi nordamericani, il kolossal della Walt Disney Pictures ha incassato 18 milioni di dollari, una cifra che include le anteprime del giovedì sera. Secondo il the Hollywood Reporter, gli analisti avrebbero drasticamente rivisto al ribasso le stime per il weekend d’apertura, proiettando ora un debutto complessivo di circa 45 milioni di dollari. Se le nuove stime dovessero essere rispettate si tratterebbe di un debutto ben distante dai 60 milioni inizialmente previsti dallo studio, e ancor più lontano dai 75 milioni ipotizzati dai tracciamenti della vigilia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: Oceania parte a rilento al venerdì ed è allarme per il live action

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Huyó con el hijo del billonario, ¡pero él la atrapó para hacerla su reina!

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