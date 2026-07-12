Nel 2010, un imprenditore ha partecipato alla rinascita di una squadra di calcio locale, contribuendo a portarla in Serie C. Era stato chiamato dall’allora sindaco per intervenire in un momento di crisi del club, che era ormai prossimo alla chiusura. La sua partecipazione ha rappresentato un impegno personale e una passione che hanno aiutato a rilanciare la società sportiva.

Paolo Boschi è stato uno degli imprenditori che nel 2010, chiamati al capezzale di un agonizzante Pontedera dall’allora sindaco Simione Millozzi, contribuì alla rinascita del club e all’epopea della Serie C. Dopo due anni, con i granata entrati nel professionismo e il passaggio a "srl", diventò presidente del cda, e quindi, di fatto, presidente della società (era colui che metteva le firma in federazione), impegno tenuto fino al 30 giugno 2020. Boschi, ma il "suo" Pontedera aveva progetti o andava avanti a vista anno dopo anno? "Certo che li avevamo, e li abbiamo sempre mantenuti". E quali erano? "Intanto conservare la Serie C, una categoria importantissima per un realtà di nemmeno 30mila abitanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boschi e il suo Pontedera: "Era impegno e passione"

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Boschi and his Pontedera: It was commitment and passion.In 2010 he was one of the entrepreneurs who played a leading role in the rebirth of the Granata, up until the conquest of Serie C, holding the role of president of the board of directors. sport.quotidiano.net