Feltrinelli entra col 30% nel Saggiatore | Stessa passione e impegno civile
Feltrinelli ha acquisito il 30% del capitale della casa editrice il Saggiatore, fondata nel 1958 a Milano. La casa editrice è attualmente presieduta e detenuta da Luca Formenton. La collaborazione tra le due aziende è stata definita come condivisa da passione e impegno civile. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.
Feltrinelli entra con il 30% del capitale nella casa editrice il Saggiatore, fondata nel 1958 a Milano da Alberto Mondadori, oggi presieduta e detenuta da Luca Formenton. Lo fa dopo che Mondadori ha acquisito la scolastica di Hoepli. "Celebriamo l’alleanza con una casa editrice che ha contribuito a introdurre nel dibattito nazionale le frontiere più avanzate della saggistica e della letteratura d’autore - commenta Carlo Feltrinelli, presidente del gruppo Feltrinelli - Con grande entusiasmo, accanto all’amico Luca Formenton, daremo il nostro contributo per onorare e valorizzare questa storia, il catalogo e questa passione per i libri".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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