Feltrinelli ha acquisito il 30% del capitale della casa editrice il Saggiatore, fondata nel 1958 a Milano. La casa editrice è attualmente presieduta e detenuta da Luca Formenton. La collaborazione tra le due aziende è stata definita come condivisa da passione e impegno civile. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Feltrinelli entra con il 30% del capitale nella casa editrice il Saggiatore, fondata nel 1958 a Milano da Alberto Mondadori, oggi presieduta e detenuta da Luca Formenton. Lo fa dopo che Mondadori ha acquisito la scolastica di Hoepli. "Celebriamo l’alleanza con una casa editrice che ha contribuito a introdurre nel dibattito nazionale le frontiere più avanzate della saggistica e della letteratura d’autore - commenta Carlo Feltrinelli, presidente del gruppo Feltrinelli - Con grande entusiasmo, accanto all’amico Luca Formenton, daremo il nostro contributo per onorare e valorizzare questa storia, il catalogo e questa passione per i libri".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Feltrinelli entra col 30% nel Saggiatore: "Stessa passione e impegno civile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aversa celebra Bruno Neri, il mediano partigiano: sport, memoria e impegno civile nel libro di Ignazio RiccioAversa si prepara a ospitare la presentazione del libro di Ignazio Riccio intitolato “Bruno Neri: il mediano partigiano”.

Amministrative, la sfida sui quartieri entra nel vivo: Russo presenta Valbruzzi e Cannavò tra impegno civico e territorioNelle discussioni che accompagnano le imminenti elezioni comunali, i quartieri sono tornati a essere protagonisti del dibattito politico.

Temi più discussi: La Feltrinelli entra con il 30% nella casa editrice il Saggiatore; Feltrinelli entra con il 30% nella casa editrice il Saggiatore; Ancora shopping per Feltrinelli. Dopo l’ingresso nel capitale di Adelphi, ora entra con il 30% nel Saggiatore; Feltrinelli entra nel Saggiatore, nuovo risiko nei libri.

Feltrinelli entra col 30% nel Saggiatore: Stessa passione e impegno civileFeltrinelli entra con il 30% del capitale nella casa editrice il Saggiatore, fondata nel 1958 a Milano da Alberto Mondadori, oggi presieduta e detenuta da Luca Formenton. Lo fa dopo che Mondadori ha ... ilgiorno.it

Feltrinelli entra con il 30% nella casa editrice il Saggiatore x.com

La Feltrinelli entra con il 30% nella casa editrice il SaggiatoreFeltrinelli entra con il 30% del capitale nella casa editrice il Saggiatore, fondata da Alberto Mondadori e oggi presieduta e detenuta da Luca Formenton. Lo rende noto la Feltrinelli. (ANSA) ... ansa.it