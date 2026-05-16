A circa venti chilometri dal traguardo, un gruppo di corridori si è staccato dal resto del gruppo durante il Gran Premio Città di Pontedera. Tra i fuggitivi si trovava un giovane ciclista, figlio di un ex professionista, che ha deciso di attaccare e mantenere il vantaggio fino alla fine. La gara si è conclusa con la vittoria del corridore in fuga, che ha saputo sfruttare al meglio le proprie energie e la strategia messa in atto durante l’ultimo tratto.

Pontedera, 16 maggio 2026 – Dopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del tentativo pienamente riuscito, Kevin Pezzo Rosola e Emanuele Ansaloni si sono contesi il successo nel X° Gran Premio Città di Pontedera gara nazionale per élite e under 23 organizzata dalla U.S. Juventus Lari. Ha vinto per la prima volta nella stagione il veronese Pezzo Rosola in maniera netta sul bravo compagno di fuga dopo una gara condotta a quasi 44 di media nonostante un paio di violenti acquazzoni accompagnati dalla grandine. La bicicletta è nel sangue di Pezzo Rosola: è il figlio di Paolo Rosola, ex ciclista su strada e in mountain bike e di Paola Pezzo, un monumento della mountain bike femminile italiana con due ori alle Olimpiadi, nel 1996 e nel 200. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: Pezzo Rosola, figlio d’arte, fa suo il Gp Città di Pontedera

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