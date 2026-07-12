Lucio Dalla è stato descritto come un musicista completo e curioso, che iniziò come jazzista e divenne poi popstar. È stato definito un artista sempre avanti rispetto agli altri, costantemente alla ricerca di nuovi stimoli creativi. Queste parole sono state pronunciate da Bocci durante un intervento dedicato alla figura di Dalla, con le note del trio Mercadante a accompagnare il ricordo.

Lucio Dalla è stato "un musicista completo, curioso, che nacque jazzista e morì popstar, un artista sempre avanti rispetto agli altri, sempre alla ricerca di nuovi stimoli creativi". Così Cesare Bocci, celebre attore (per tutti è il Mimì Augello della serie sul Commissario Montalbano), descrive l’indimenticabile cantautore. Proprio a lui, alla sua vita e alle sue canzoni, dedica il suo spettacolo ’431943. Lucio Dalla!’, che presenterà stasera alle 21 in piazza IV Novembre a Montese, nell’ambito di ’Un paese ci vuole’ e ’Artinscena’: nel recital – con testi di Federica Debernardis – Bocci sarà affiancato dal Trio Mercadante con il clarinetto di Rocco Debernardis, la chitarra di Francesco Tizianel e il pianoforte di Paolo Luiso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocci racconta Lucio Dalla. Con le note del trio Mercadante

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