Bologna, 6 maggio 2026 – “Lucio ne sarebbe stato contento”, ne è convinto Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla. Come se in qualche modo Lucio fosse lì, a parlare di calcio, di quello che chiamava ’il gioco degli dei’. Lì ad ascoltare Federico Buffa che dava voce alle pagine del suo volume, Sul gioco del calcio, e dialogava con Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e con Marcello Domini, medico chirurgo e scrittore. “Grazie a questo evento abbiamo ridato luce a un testo importante”, aggiunge Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line. Federico Buffa racconta Lucio Dalla (atex.dam.standard.Video -...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federico Buffa racconta Dalla all’Arena del Sole. “Lucio ne sarebbe stato contento”

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