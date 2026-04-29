Buffa racconta Lucio Dalla l’evento all’Arena del Sole sul gioco del calcio

L’evento all’Arena del Sole a Bologna ha visto una narrazione di Lucio Dalla sul gioco del calcio. L’artista ha raccontato un episodio in cui si parla di un tempo in cui gli dèi, quando ancora avevano un ruolo, crearono la palla, chiamandola sfera, e iniziarono a giocare con essa. La conversazione ha suscitato l’interesse del pubblico presente, attirando l’attenzione sulla storia del calcio attraverso un racconto immaginifico.

Bologna, 29 aprile 2026 – “C’era un tempo in cui gli dèi, quando gli dèi contavano, inventarono la palla, la chiamarono sfera e cominciarono a giocare con lei”. Sono le prime righe di ' Sul gioco del calcio ', volume che riporta alla luce un sorprendente testo di Lucio Dalla, nella preziosa edizione curata da Vincenzo Campo, fondatore delle raffinate Edizioni Henry Beyle. Mercoledì 6 maggio alle 18, nel chiostro del Teatro Arena del Sole, si terrà un evento dedicato al testo. Federico Buffa darà voce alle pagine scritte da Dalla e dialogherà con Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e con Marcello Domini, medico chirurgo, professore di chirurgia pediatrica all’Università di Bologna e scrittore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buffa racconta Lucio Dalla, l’evento all’Arena del Sole sul gioco del calcio Notizie correlate Leggi anche: Lucio Dalla e l’Antoniano: "All’Arena del Sole per ricordare il lato giocoso del cantautore" Leggi anche: Buon complenno Lucio. Una notte di musica all’Arena del Sole per sentirsi ’Liberi’ Altri aggiornamenti Al Teatro Duse Silvia Gallerano, Vanessa Scalera e il nuovo show di Federico Buffa dedicato a Lucio DallaAttesi sul palco anche i comici e i musical più amati di sempre ... msn.com Firenze, pittura e musica in mostra per Lucio DallaUn percorso di tele realizzate da Domenica Regazzoni nel corso degli anni, ispirate a sedici tra i brani più rappresentativi e intimi di Lucio Dalla, dai quali l’artista ha estratto singole frasi ... iodonna.it