boati e paura due esplosioni per assalto al bancomat

Due esplosioni hanno svegliato i residenti di via Lanino a Saronno, provocate dall’assalto a un bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena. Le detonazioni si sono verificate durante la notte, causando danni all’area circostante. Non ci sono notizie di feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Una violenta esplosione ha svegliato i residenti della zona di via Lanino, a Saronno, dove ignoti hanno fatto saltare il bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena. Secondo le prime ricostruzioni, due forti boati sono stati avvertiti a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro, alle 3.57 e alle 3.58. Le esplosioni hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona, molti dei quali sono stati svegliati dal rumore e hanno immediatamente dato l’allarme. L’esplosione ha provocato pesanti danni alla filiale bancaria. Lo sportello Atm è stato completamente devastato dalla deflagrazione, mentre l’onda d’urto ha danneggiato anche l’ingresso dell’istituto di credito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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