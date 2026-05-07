Giovinazzo due boati nella notte e vetri in frantumi | assalto esplosivo al bancomat in piazza
Nella notte a Giovinazzo si sono verificati due esplosioni che hanno causato la rottura di vetri in diverse abitazioni e negozi della piazza principale. Le detonazioni hanno svegliato i residenti, che hanno riferito di aver udito un forte boato proveniente dalla zona del bancomat, che si trova nel cuore del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.
Un doppio boato ha squarciato il silenzio della notte a Giovinazzo, svegliando di soprassalto i residenti del centro cittadino. Nel mirino dei malviventi il bancomat della filiale Bdm di piazza Vittorio Emanuele II, assaltato intorno alle 2.35.L’esplosione ha provocato danni ingentissimi.🔗 Leggi su Baritoday.it
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