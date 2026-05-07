Giovinazzo due boati nella notte e vetri in frantumi | assalto esplosivo al bancomat in piazza

Nella notte a Giovinazzo si sono verificati due esplosioni che hanno causato la rottura di vetri in diverse abitazioni e negozi della piazza principale. Le detonazioni hanno svegliato i residenti, che hanno riferito di aver udito un forte boato proveniente dalla zona del bancomat, che si trova nel cuore del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.