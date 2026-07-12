Il parco di via Molini a Castelli Calepio è stato chiuso dal sindaco a causa di accumulo di rifiuti, bivacchi abusivi, fuochi pericolosi e parcheggi selvaggi. Problemi che si ripetono da tempo e che hanno portato alla decisione di chiudere l’area. La situazione include abbandono di rifiuti e accensioni di fuochi non autorizzate, mentre l’area è spesso utilizzata senza rispetto delle norme di sicurezza.

Abbandono incontrollato di rifiuti, bivacchi abusivi, accensione pericolosa di fuochi, parcheggi selvaggi. Sono i principali problemi che da tempo affliggono il parco di via Molini, lungo il fiume Oglio, a Castelli Calepio. Criticità che hanno spinto l’amministrazione comunale a dire stop: dal 10 luglio l’area verde sarà chiusa. E in attesa di interventi che permettano la fruizione del parco in sicurezza, non sarà più possibile accedervi. "La situazione è diventata insostenibile – spiega il sindaco di Castelli Calepio Adriano Pagani –, sia per la sicurezza sia per il decoro urbano. Le lamentele dei residenti sono arrivate numerose, così come i problemi per il Comune che deve garantire la pulizia del luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bivacchi e rifiuti ovunque nel parco. Uno scempio, il sindaco lo chiude

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