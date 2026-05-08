Parco Cillarese | la fontana spenta ridotta a uno scempio

Nel parco Cillarese, la fontana è inattiva e versa in condizioni di degrado. Un'anatra morta si trova in acqua, che appare torbida e maleodorante, con il fondale ricoperto di sassi e alcune carte sparse qua e là. La scena si presenta come uno spettacolo di abbandono e incuria, senza segni di manutenzione o interventi recenti.

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La carcasse di un0anatra galleggia nell'acqua putrida. Il fondale è ricoperto di sassi. Qua e la, anche delle carte. La fontana del parco Cillarese, spenta da tempo, versa in stato di assoluto degrado e devastazione. Una situazione di scempio inaccettabile, a pochi passi dai giochi per i bimbi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Movida nel parco Cillarese: la proposta di Quarta approda in consiglio comunaleIl consigliere comunale lancia il progetto del “Cillarese Park Discrict”: “Nasce proprio dalla volontà di pianificare, regolamentare e valorizzare... Musica, animazione e street food al Parco Cillarese: tutto pronto per la Festa della LiberazioneBRINDISI - Il Parco del Cillarese si prepara a vivere un'altra giornata di festa e aggregazione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Parco Cillarese: la fontana, spenta, ridotta a uno scempio :: Segnalazione a Brindisi; Brindisi, gran finale per la V edizione de La Pasquetta Brindisina al Parco Cillarese. Brindisi, gran finale per la V edizione de La Pasquetta Brindisina al Parco CillareseBRINDISI - Si prepara al momento conclusivo la V edizione de La Pasquetta Brindisina nella sua formula diffusa 2026, che si chiuderà ufficialmente il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavorato ... giornaledipuglia.com Brindisi, il 25 aprile nel Parco del Cillarese è sempre all'insegna de 'La Pasquetta Brindisina' del maestro Carmine IaiaBRINDISI - Sull’onda dell’entusiasmo e della straordinaria partecipazione registrata lo scorso 6 aprile, giorno della Pasquetta 2026 quando migliaia di persone – famiglie, bambini e giovani – hanno sc ... giornaledipuglia.com https://www.brindisilibera.it/evento/bams-festival-12-ore-di-musica-nel-cuore-del-parco-del-cillarese/ facebook