Giugliano canale nel degrado in via Pacchianella | rifiuti ovunque

In via Pacchianella a Giugliano, un canale è stato riempito di rifiuti come plastica, materassi e fusti, che ostruiscono il corso d’acqua. L’accumulo di rifiuti ha causato il degrado dell’area, con presenza di materiali tra acqua e fauna locale. La situazione ha provocato proteste da parte dei residenti, preoccupati per le condizioni dell’ambiente. La presenza di rifiuti ostacola il normale deflusso e danneggia l’ecosistema circostante.

Canale ostruito dai rifiuti in via Pacchianella, Giugliano: plastica, materassi e fusti tra acqua e fauna, cresce la protesta dei cittadini. Un canale trasformato in una discarica a cielo aperto. Accade a Giugliano in Campania, in località Pacchianella, dove l’accumulo di rifiuti di ogni genere sta compromettendo non solo il decoro ma anche l’equilibrio ambientale dell’area che negli anni è venuto a formarsi. Rifiuti di ogni tipo: plastica, materassi e fusti di vernici e pittura. La situazione appare evidente già a colpo d’occhio. Il canale risulta intasato da rifiuti di ogni genere: bottiglie di plastica, giochi abbandonati, fino ad arrivare a materassi e fusti di vernice. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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