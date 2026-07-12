Biografia di un mitomane | Rubio e l’ascesa politica per la candidatura 2028

Notizia in breve

Uno studio rivela che Rubio, ex segretario di Stato durante l’amministrazione Trump, ha una biografia caratterizzata da falsità e miti. Documenti mostrano come abbia costruito una carriera politica basata su affermazioni non verificate, con l’obiettivo di candidarsi nel 2028. La sua origine cubana e il percorso professionale sono stati oggetto di approfondimenti, evidenziando discrepanze tra ciò che ha dichiarato e i fatti documentati. La figura di Rubio viene descritta come quella di un personaggio che ha alimentato un’immagine costruita ad hoc.