Biografia di un mitomane | Rubio e l’ascesa politica per la candidatura 2028
Uno studio rivela che Rubio, ex segretario di Stato durante l’amministrazione Trump, ha una biografia caratterizzata da falsità e miti. Documenti mostrano come abbia costruito una carriera politica basata su affermazioni non verificate, con l’obiettivo di candidarsi nel 2028. La sua origine cubana e il percorso professionale sono stati oggetto di approfondimenti, evidenziando discrepanze tra ciò che ha dichiarato e i fatti documentati. La figura di Rubio viene descritta come quella di un personaggio che ha alimentato un’immagine costruita ad hoc.
Stati uniti López Blanch racconta, con molti documenti, passato e presente del segretario di Stato dell’amministrazione Trump, dalle origini cubane e anticastrista Stati uniti López Blanch racconta, con molti documenti, passato e presente del segretario di Stato dell’amministrazione Trump, dalle origini cubane e anticastrista Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il libro di Hedelberto López Blanch su Rubio (Marco Rubio. Un mitomane incontrollabile, tr. it. Federica Cresci, Punto Rosso, pp. 120, euro 18) offre una panoramica ampia sulle vicende del passato e del presente dell’attuale segretario di Stato dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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