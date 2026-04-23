Rocco Casalino scende in politica | la candidatura a Ceglie Messapica

Rocco Casalino, ex portavoce di un ex presidente del Consiglio, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali a Ceglie Messapica. La sua partecipazione alle elezioni comunali rappresenta un passo diretto nel panorama politico locale. La scelta di candidarsi si inserisce in un quadro più ampio di obiettivi nazionali, anche se le elezioni si svolgeranno a livello locale. La candidatura è stata comunicata tramite un articolo pubblicato da un sito di informazione.

Rocco Casalinoscende in campo nella sua terra d’origine. L’ex portavoce diGiuseppe Contedurante l’esperienza a Palazzo Chigi sarà candidato alConsiglio comunale di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in vista delle elezioni amministrative del24 e 25 maggio. L’ipotesi circolava già da alcuni giorni, ma è arrivata ora l’ufficialità:sarà candidato consigliere nelle liste del centrosinistra, in una coalizione che includerà esponenti delMovimento 5 Stellee rappresentanti dellasocietà civile. Un ritorno alle origini, quindi, ma con un chiaro significato politico. Casalino ha motivato la sua decisione con parole nette, sottolineando il contesto politico attuale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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