Bicentenario di Lega la minoranza non ci sta
La mostra intitolata “Silvestro Lega. La causa della Patria, la Causa dell’arte” sarà inaugurata quest’anno, in occasione del bicentenario della nascita dell’artista a Modigliana. L’esposizione si concentrerà sulle opere e sulla vita di Lega, uno dei protagonisti della Scuola di Resina. La manifestazione si terrà nel luogo di nascita dell’artista e durerà diverse settimane. La minoranza si oppone alla celebrazione, contestando alcune decisioni prese per l’organizzazione.
La mostra ‘Silvestro Lega. La causa della Patria, la Causa dell’arte’ sarà dedicata all’insigne Maestro della Macchia nell’anno del bicentenario della nascita a Modigliana, suo borgo natio. Il sindaco Jader Dardi, con l’assessora Sabrina Samorì, ha spiegato giovedì scorso in commissione cultura che la mostra sta acquisendo "significative adesioni per la concessione di opere in prestito". E ha aggiunto che "Al fine di garantire il pieno rispetto degli standard museali di sicurezza richiesti per la tutela e la conservazione delle opere, si è reso necessario organizzare l’esposizione nei locali della pinacoteca comunale di Palazzo Pretorio, che consentono di predisporre gli adeguati presidi di sicurezza e le necessarie condizioni di controllo e vigilanza per l’accoglienza e la custodia delle opere esposte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Modigliana - sarà allestita in Palazzo Pretorio la mostra per il bicentenario di Silvestro Lega Silvestro Lega. La causa della Patria, la Causa dell’arte, è questo il titolo della mostra dedicata a Silvestro Lega nell’anno del bicentenario che il Comune di Modiglia facebook
CMV: Gli Stati Uniti d'America, come stabilito nella Costituzione, sono stati creati con la loro ratifica nel 1788. Pertanto, non dovremmo celebrare il loro 250° anniversario quest'anno, poiché sono solo 238. reddit
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