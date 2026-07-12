bicentenario di lega la minoranza non ci sta

La mostra ‘Silvestro Lega. La causa della Patria, la Causa dell’arte’ sarà dedicata all’insigne Maestro della Macchia nell’anno del bicentenario della nascita a Modigliana, suo borgo natio. Il sindaco Jader Dardi, con l’assessora Sabrina Samorì, ha spiegato giovedì scorso in commissione cultura che la mostra sta acquisendo "significative adesioni per la concessione di opere in prestito". E ha aggiunto che "Al fine di garantire il pieno rispetto degli standard museali di sicurezza richiesti per la tutela e la conservazione delle opere, si è reso necessario organizzare l’esposizione nei locali della pinacoteca comunale di Palazzo Pretorio, che consentono di predisporre gli adeguati presidi di sicurezza e le necessarie condizioni di controllo e vigilanza per l’accoglienza e la custodia delle opere esposte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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