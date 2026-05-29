Bicentenario di Silvestro Lega in programma 4 giorni di film
Sono ora le pellicole della rassegna cinematografica in due tempi curata da Giovanni Lasi (nella foto) intitolata ‘Silvestro Lega e il cinema’, a raccontare il pittore macchiaiolo modiglianese nell’ambito del bicentenario della nascita (1826-2026). Oggi e domani e poi il 5 e 6 giugno andranno infatti in scena quattro serate, sempre alle ore 21 e ingresso libero, nel borgo natio del cofondatore del movimento artistico dei ‘Macchiaioli’. Lasi, dottore di ricerca in Studi teatrali e cinematografici, è membro dell’Airsc-Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema e consulente della Cineteca di Bologna; storico e saggista ha collaborato con autorevoli archivi cinematografici in Italia e all’estero e oggi si concentra sulla storia del cinema muto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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