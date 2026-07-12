Biblioteche scolastiche e spazi di lettura il 55% degli studenti le utilizza | l’Istat conferma il ruolo dei luoghi fisici tra i giovani under 24
Il 55% degli studenti under 24 utilizza biblioteche scolastiche e spazi di lettura. Nonostante la diffusione di contenuti digitali, i libri cartacei continuano a essere preferiti, e le biblioteche fisiche rimangono frequentate tra i giovani. I dati dell’Istat confermano che questi ambienti rappresentano ancora un punto di riferimento per la lettura tra i più giovani, resistendo alla crescente presenza di risorse digitali.
I libri cartacei mantengono intatto il loro fascino e le biblioteche resistono, imperterrite, all’avanzata del digitale, soprattutto grazie alle nuove generazioni. I dati ISTAT contenuti nel report “Libri e biblioteche: abitudini di lettura e frequentazione” raccontano infatti di un incoraggiante ritorno dei cittadini tra gli scaffali. Superata la fase acuta della pandemia, che aveva fatto crollare le presenze al 7,4% nel 2021, le statistiche del 2025 segnalano che il 15,1% della popolazione italiana dai tre anni in su si è recato in biblioteca almeno una volta nell’ultimo anno. Un ritorno ai livelli del 2019 che trova nei ragazzi i suoi protagonisti assoluti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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