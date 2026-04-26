Fondo promozione lettura 2026 domande entro il 30 aprile per le biblioteche scolastiche

Entro le 12.00 del 30 aprile, le biblioteche scolastiche possono presentare le domande per accedere al Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario previsto per il 2026. La scadenza riguarda tutte le richieste di contributo destinate a sostenere iniziative e investimenti legati alla diffusione della cultura lettoria nelle scuole. La procedura di presentazione è aperta fino a quella data, senza proroghe ufficiali.

Scade il 30 aprile alle ore 12.00 il termine per presentare le domande di accesso al Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario per il 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprileIl decreto in Gazzetta Ufficiale stanzia dei fondi per biblioteche scolastiche e sistemi territoriali. Fondo promozione lettura 2026: domande online dal 1° al 30 aprile per biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecariÈ stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fondo biblioteche scolastiche, domande entro il 30 aprile 2026; Mamma Lingua - Presentazione dei pediatri; Fondo Cinema: disponibile il decreto di riparto 2026; Abruzzo e Molise in fondo alle classifiche di lettura e il resto del Sud non va molto meglio. Ostuni, Maggio dei Libri 2026 'Ogni libro è una creatura viva' presso la Biblioteca comunale F. Trinchera SeniorOSTUNI (BR) - La Biblioteca comunale F. Trinchera Senior partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua sedicesima edizione e promossa dal Centro ... giornaledipuglia.com Mondovì investe nella cultura: oltre 83mila euro per il sistema bibliotecario nel 2026Dalla digitalizzazione ai progetti per bambini e adulti, la Giunta approva un piano articolato per promuovere lettura, inclusione e valorizzazione del territorio ... cuneodice.it Conversazione con Andrea Puoli, il cilentano protagonista della promozione in Serie D della “Digiesse Praia-Tortora”! + #video in fondo all'articolo Di Tonino Luppino - facebook.com facebook