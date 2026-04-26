Fondo promozione lettura 2026 domande entro il 30 aprile per le biblioteche scolastiche

Da orizzontescuola.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro le 12.00 del 30 aprile, le biblioteche scolastiche possono presentare le domande per accedere al Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario previsto per il 2026. La scadenza riguarda tutte le richieste di contributo destinate a sostenere iniziative e investimenti legati alla diffusione della cultura lettoria nelle scuole. La procedura di presentazione è aperta fino a quella data, senza proroghe ufficiali.

Scade il 30 aprile alle ore 12.00 il termine per presentare le domande di accesso al Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario per il 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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